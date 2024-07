Ieri sera, intorno alle 19:00, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone è stata chiamata a intervenire per il recupero di un cadavere avvistato nel fiume Volturno, in una zona impervia situata nel comune di Santa Maria la Fossa. La segnalazione è arrivata da un pescatore che, durante la sua attività, ha notato il corpo privo di vita galleggiare sulle acque del fiume. Non appena ricevuta la chiamata di emergenza, i vigili del fuoco si sono recati sul luogo dell’avvistamento. Data la complessità dell’area e la natura dell’intervento, la squadra di Mondragone è stata affiancata da una squadra specializzata nel soccorso fluviale, partita dalla sede centrale del Comando e dotata di un gommone per facilitare le operazioni.

Dopo aver raggiunto il corpo, che si presume essere di sesso maschile, i vigili del fuoco hanno proceduto a vincolarlo e a trasportarlo a riva. Il cadavere è stato quindi messo a disposizione delle autorità competenti per le indagini del caso. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sull’identità della vittima né sulle possibili cause del decesso.

Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili a causa delle condizioni impervie dell’area. La prontezza e la professionalità dei vigili del fuoco sono state fondamentali per il successo dell’intervento. Ora, le autorità locali lavorano per fare luce su questo tragico ritrovamento, mentre la comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi.