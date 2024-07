Il 2023 si è rivelato un anno da record per gli autovelox nella provincia sannita, con introiti che hanno sfiorato i 4 milioni di euro grazie alla severa vigilanza sui principali assi stradali della regione. Gli impianti elettronici di rilevamento velocità, noti per la loro inflessibilità e precisione, hanno continuato a esercitare un controllo rigoroso sui trasgressori lungo le strade principali, registrando cifre impressionanti.

Rendimento degli impianti

Nel corso dell’anno, i 9 impianti attivi hanno generato proventi per un totale di 3.981.442 euro. La Telesina si conferma la regina degli incassi, contribuendo per la maggior parte con 2.363.264 euro. Seguono la Fondovalle Isclero, che ha superato per la prima volta il milione di euro con 1.099.178 euro, e la statale 87 «Sannitica», che ha registrato introiti per 278.091 euro. L’autovelox sulla Statale 7 Appia, situato a Ceppaloni, ha totalizzato 240.909 euro.

Dettagli per comune

Puglianello si distingue per i più alti introiti a livello provinciale, raggiungendo la cifra eccezionale di 1.933.452 euro nel 2023, segnando un notevole aumento rispetto agli anni precedenti. Il comune ha così superato la concorrenza con un incremento significativo rispetto ai 816.000 euro del 2022 e ai 749.587 euro del 2021. D’altra parte, l’impianto di Paupisi, famoso per il suo rendimento eccezionale nel 2022, è stato temporaneamente disattivato per aggiornamenti tecnici, ma è tornato in funzione alla fine dell’anno.

Variazioni negli introiti per comune

Gli autovelox lungo la Telesina hanno registrato differenze significative nei proventi tra diversi comuni: Torrecuso ha visto un aumento da 205.206 euro a 327.494 euro, mentre Castelvenere è sceso da 321.500 euro a 102.318 euro. Sulla Fondovalle Isclero, Amorosi ha quasi triplicato gli introiti salendo da 117.863 euro a 348.873 euro, mentre Melizzano ha incrementato il saldo da 569.938 euro a 750.305 euro.

Analisi lungo la Sannitica

Lungo la Sannitica, Fragneto Monforte si è distinto per gli introiti più alti con 200.388 euro, seguito da Pontelandolfo con 52.907 euro e Morcone con 24.796 euro.