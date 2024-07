Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente riguardante lo sciopero proclamato dall’Orsa Trasporti per il personale viaggiante di Eav srl previsto per il prossimo 21 luglio. La riunione si è svolta in continuità con quella tenutasi lo scorso 9 luglio presso la Prefettura.

Attorno al tavolo delle trattative erano presenti il direttore del personale dell’Eav srl e rappresentanti dell’organizzazione sindacale Orsa Trasporti. Durante l’incontro, le parti hanno nuovamente esaminato le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione sindacale a proclamare lo sciopero.

L’Orsa Trasporti ha confermato la decisione di ridurre la durata dello sciopero a sole quattro ore, dalle 8:25 alle 12:25, ma al momento non ci sono indicazioni di una possibile revoca. Nonostante ciò, il clima positivo della discussione ha indotto la Prefettura a invitare le parti a un ulteriore incontro in sede aziendale, al fine di trovare una soluzione definitiva alla vertenza.

La Prefettura ha sottolineato la disponibilità dell’azienda ad accogliere, seppur parzialmente, le richieste sindacali e ha chiesto all’Orsa una ulteriore riflessione sull’azione di sciopero in programma. L’obiettivo è di evitare il ripetersi delle scene di caos e nervosismo avvenute domenica scorsa, quando le lunghe file e i ritardi hanno esasperato sia i turisti che i cittadini napoletani, scatenando proteste veementi.

La speranza è che un’ulteriore negoziazione possa portare a una riduzione o soppressione dell’astensione dal lavoro, garantendo un servizio regolare e prevenendo disagi alla popolazione.