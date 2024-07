Un atto di eroismo ha illuminato la spiaggia di Licola, nel Napoletano, lo scorso martedì, quando un carabiniere libero dal servizio ha salvato due ragazzine che rischiavano di annegare. La notizia è divulgata dal Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), che ha evidenziato il coraggio del militare in servizio presso il Comando Carabinieri Banca d’Italia, 3^ Sezione Vigilanza di Roma. Secondo le informazioni fornite dall’NSC, le due giovani si trovavano in difficoltà, trascinate dalle correnti del mare. Senza esitare un istante, il carabiniere si è tuffato in acqua per soccorrere le ragazze, riuscendo a riportarle in salvo sulla riva. “Il collega senza pensarci si è tuffato per soccorrere le due ragazze che erano in balia delle correnti,” ha dichiarato l’NSC.

Questo episodio è un esempio lampante del quotidiano impegno e del sacrificio che i carabinieri mettono in campo per la sicurezza e il benessere della comunità. “Siamo grati al collega che, come tanti altri carabinieri, ogni giorno mettono a rischio la propria vita per il bene della comunità,” ha aggiunto l’NSC, auspicando che l’Amministrazione riconosca e valorizzi gesti di altruismo e coraggio come questo.

L’azione tempestiva e il coraggio del carabiniere non solo hanno salvato due vite, ma hanno anche rafforzato la fiducia della comunità nelle forze dell’ordine. Il gesto, infatti, non è passato inosservato e ha suscitato un’ondata di gratitudine e ammirazione da parte di cittadini e colleghi.