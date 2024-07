Il Governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha introdotto un importante pacchetto di misure di sostegno economico rivolto alle famiglie a basso reddito con altri due bonus da 500 euro, volto ad alleviare le difficoltà finanziarie che molte persone stanno affrontando in seguito alla crisi economica e all’inflazione crescente. Tra le misure più rilevanti, spiccano un doppio bonus destinato ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, composto da un contributo mensile di 500 euro e un ulteriore aiuto una tantum di 500 euro.

Assegno di Inclusione: uno dei due bonus 500 Euro al Mese per le Famiglie più Vulnerabili

A partire da gennaio, le famiglie con un reddito annuo non superiore a 6.000 euro possono richiedere l’Assegno di Inclusione. Questo beneficio mensile ammonta a 500 euro e mira a supportare i nuclei familiari in cui sia presente almeno un soggetto non occupabile. Questa categoria include disabili con un’invalidità certificata pari o superiore al 74%, minori o persone che hanno già compiuto 60 anni.

In aggiunta all’assegno base, le famiglie che vivono in affitto possono ottenere un ulteriore contributo di 280 euro al mese. Per accedere a questo sostegno, è necessario presentare domanda all’INPS e aderire al Patto di Attivazione Digitale (PAD), presentandosi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla richiesta. Questi passi sono fondamentali per garantire l’accesso ai fondi e favorire l’inclusione sociale delle persone più vulnerabili.

Carta Dedicata a Te: 500 Euro Una Tantum per le Spese Essenziali

Oltre all’Assegno di Inclusione, il Governo ha confermato anche la disponibilità della Carta dedicata a Te, un bonus una tantum di 500 euro. Questo contributo è destinato all’acquisto di beni essenziali, come generi alimentari, carburanti e biglietti dei mezzi pubblici. La Carta è accessibile ai nuclei familiari con almeno tre componenti e un ISEE non superiore a 15.000 euro.

A differenza dell’Assegno di Inclusione, non è necessario fare richiesta per ottenere la Carta dedicata a Te. L’INPS, dopo aver effettuato i controlli necessari, fornirà direttamente ai Comuni le liste dei beneficiari, semplificando così il processo per le famiglie aventi diritto.

Un Sostegno Importante per le Famiglie in Difficoltà

Queste misure rappresentano una boccata d’aria fresca per molte famiglie italiane che faticano a far fronte alle spese quotidiane, in un contesto economico segnato da un potere d’acquisto in calo e costi della vita in aumento. Il doppio bonus, composto dall’Assegno di Inclusione e dalla Carta dedicata a Te, offre un aiuto concreto per far fronte alle necessità quotidiane e migliorare la qualità della vita di chi è più in difficoltà.

Con l’inflazione che incide pesantemente su vari aspetti della vita, dai mutui agli affitti, passando per il costo dei beni di prima necessità, queste iniziative governative rappresentano un passo significativo verso una maggiore equità sociale e sostegno alle famiglie in un momento di grande bisogno.