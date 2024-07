Colpo grosso delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga: i Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato Aniello e Giuseppe Accardo, rispettivamente di 53 e 61 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I due fratelli sono fermati da una pattuglia in via Teatro. Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 13 grammi di hashish, suddivisi in 9 stecchette, addosso ai due sospetti. Ma la scoperta più significativa è avvenuta nei locali della pescheria gestita dagli Accardo. Qui, i Carabinieri hanno trovato ben 10 panetti di hashish del peso complessivo di 1 chilo, oltre a materiale per il taglio della droga e 1.400 euro in contante, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di stupefacenti che vede le forze dell’ordine impegnate quotidianamente per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio. L’arresto dei due fratelli rappresenta un importante successo per i Carabinieri di Torre del Greco, che hanno messo fine a un’attività criminosa che si svolgeva in pieno centro cittadino.

Aniello e Giuseppe Accardo sono condotti in carcere e sono ora in attesa di giudizio. Le autorità competenti stanno continuando le indagini per determinare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nell’attività di spaccio e per ricostruire l’intera rete di distribuzione della droga.