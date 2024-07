Nell’ambito di una vasta operazione di controllo, i Carabinieri hanno effettuato numerosi interventi nell’area stabiese e di Gragnano, ottenendo risultati significativi in termini di denunce e sequestri. Sono denunciate tre persone per guida senza patente e una per guida sotto l’effetto dell’alcol. Un 38enne, coinvolto in un incidente stradale, è denunciato per guida sotto l’effetto di cannabinoidi.

Segnalazioni per Uso di Droghe

Cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso di droghe, con conseguenti sanzioni amministrative a loro carico.

Ritrovamenti di Droga

Nel comune di Gragnano, i Carabinieri hanno trovato in un cestino della spazzatura una chiave per auto con un piccolo vano nascosto nell’impugnatura. All’interno sono state rinvenute due dosi di cocaina e tre di crack.

Scoperta di una Piantagione di Cannabis

Nella cittadina di Lettere, è stata scoperta una piantagione di cannabis composta da 53 piante della varietà “purple weed”. Le piante, coltivate in località Contrada Casa Coppola lungo le pendici dei Monti Lattari, sono state sequestrate e successivamente distrutte.