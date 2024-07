I carabinieri di Castello di Cisterna, durante un’operazione condotta nella serata di ieri a Mariglianella, hanno effettuato una scoperta sorprendente che ha portato all’arresto di una coppia. La perquisizione, inizialmente mirata a trovare sigarette di contrabbando, ha rivelato un vero e proprio tesoretto e un arsenale.

La Scoperta Iniziale

I militari hanno perquisito l’abitazione di una coppia: una donna di 32 anni incensurata e il marito di 31 anni con precedenti per detenzione illegale di tabacchi. La perquisizione ha subito portato alla luce tre chili e mezzo di sigarette di contrabbando. Tuttavia, l’atteggiamento sospetto della coppia ha spinto i carabinieri a proseguire le ricerche.

La Scoperta Completa

Durante la perquisizione più approfondita, i carabinieri hanno scoperto:

152 chili di hashish marchiata “La mousse”

Quasi due chili di marijuana

Una pistola calibro 9

Pistola semiautomatica calibro 7,65

Una mitragliatrice Imi Uzi

150 proiettili di vario calibro

Un orologio Rolex

Quattro coltelli

Un bilancino di precisione

126.860 euro in contanti

Sequestri e Arresti

Oltre alla droga e alle armi, i carabinieri hanno sequestrato anche la Fiat Panda della donna, dove è stata trovata parte della droga. La coppia è stata arrestata e trasferita in carcere, in attesa di ulteriori accertamenti.

Accertamenti e Indagini

Le armi sequestrate saranno sottoposte a verifiche balistiche per accertarne l’eventuale utilizzo in crimini violenti o fatti di sangue. Le indagini continuano per capire l’origine e la destinazione del grande quantitativo di droga e denaro trovato.