Gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto di Pena Minorile a carico di un minore di 18 anni. L’ordinanza è stata emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli per due rapine portate a termine e una tentata. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno permesso di ricostruire gli eventi e di cristallizzare le presunte responsabilità del minore.

I fatti risalgono alla serata dell’8 maggio scorso, quando il minore, insieme a complici, avrebbe commesso una serie di rapine nel comune di Torre del Greco. La prima vittima è stata una persona che aveva appena prelevato denaro da uno sportello bancomat. Subito dopo, il gruppo ha colpito il titolare di una pizzeria situata nelle vicinanze. Non contenti, i giovani si sono poi spostati a Castellammare di Stabia, dove hanno tentato una nuova rapina ai danni di un distributore di carburanti.

Le rapine sono caratterizzate da un’escalation di violenza. I giovani erano armati di pistole e, nel corso di uno degli episodi, una delle vittime è rimasta colpita alla testa con il calcio di una delle armi, fortunatamente senza riportare ferite gravi.

Le indagini meticolose e la collaborazione tra i vari uffici delle forze dell’ordine hanno consentito di individuare il minore e i suoi complici, portando alla decisione del Gip di emettere l’ordinanza di custodia cautelare. Questo episodio mette in evidenza l’importanza del lavoro di coordinamento tra le diverse istituzioni nel garantire la sicurezza pubblica e nel perseguire i reati, anche quando i protagonisti sono minorenni.