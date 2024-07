Nelle recenti operazioni di controllo condotte dai Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida, diversi casi di violazione delle normative sono rilevati e sanzionati.

Isola di Ischia

Falsa Attestazione di Identità e Guida Senza Patente

Un uomo di 41 anni proveniente da Battipaglia è denunciato per aver fornito falsi dati riguardo alla sua identità. Alla guida di un veicolo pesante, ha utilizzato i dati del fratello per nascondere il fatto che la sua patente era scaduta da tempo. È denunciato, multato e gli è stata ritirata la patente.

Atti Osceni e Aggressione agli Agenti

Una donna di 43 anni, residente a Ischia, è denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Fuori da un bar a piazza Bagni, nel comune di Casamicciola, si è denudata e ha molestato altri clienti. In ubriachezza, ha anche insultato e colpito con uno schiaffo un agente della municipale intervenuto. È proposta anche per il Daspo urbano, misura che limita l’accesso a determinate zone.

Esercizio Abusivo di Professione e Omissione di Comunicazione degli Alloggiati

Il titolare di un resort a Forio è denunciato per esercizio abusivo di professione e per non aver comunicato gli alloggiati alle autorità competenti. L’attività era operativa senza alcuna autorizzazione da diversi mesi. Nel momento del controllo, erano presenti 15 ospiti nella struttura.

Possesso e Consumo di Droga

Sei persone sono sanzionate e segnalate alla Prefettura per aver consumato droga poco dopo essere sbarcate sull’isola di Ischia.

Isola di Procida

Furto Aggravato

Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è denunciato per furto aggravato. È accusato di aver rubato una bicicletta elettrica parcheggiata in un’area comunale a via Libertà.

Occupazione Abusiva di Area Demaniale Marittima

Il legale rappresentante di una società cooperativa di servizi è stato sanzionato per non aver rispettato le disposizioni di legge sull’uso del demanio marittimo. La società aveva occupato senza autorizzazione una porzione di area demaniale marittima con ombrelloni, sedie e tavolini.