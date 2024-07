La città di Giugliano scossa da un atto di violenza senza precedenti, quando una donna anziana è finita brutalmente aggredita e derubata nel pieno centro urbano. La vittima, una anziana con difficoltà di deambulazione, è seguita e attaccata da due individui mentre si trovava nella zona del Municipio. Secondo quanto riferito dal nipote della vittima su un gruppo Facebook locale, la donna è gettata a terra con estrema violenza, riportando gravi ferite tra cui una frattura al naso e vari traumi agli arti.

Dopo essere inizialmente dimessa dall’ospedale San Giuliano, la sua condizione ha improvvisamente peggiorata, manifestando sintomi neurologici gravi e paralisi che hanno richiesto un trasferimento d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli per cure specializzate. “In che paese viviamo?”, ha lamentato il nipote, esprimendo profonda frustrazione per l’atto vile e la mancanza di sicurezza nelle strade della città. Ha poi sollecitato un intervento immediato da parte delle autorità locali e del sindaco Nicola Pirozzi per rafforzare i controlli e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le richieste del nipote includono un’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare e arrestare gli aggressori, rimasti al momento impuniti. La comunità locale è indignata e preoccupata per l’escalation di atti criminali in una città nota per la sua tranquillità. L’incidente ha sollevato una discussione urgente sulla sicurezza pubblica e sulle misure necessarie per proteggere i residenti vulnerabili.