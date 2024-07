Prima l’ha lasciata fuori casa, poi colpita con schiaffi e pugni e quindi l’ha minacciata con un coltello. Questa l’aggressione, descritta ai carabinieri di Castel Volturno (Caserta), subita nella tarda serata di ieri da una 45enne ad opera della compagna 31enne. Secondo quanto riferito dalla vittima ai carabinieri della Tenenza locale intervenuti su sua richiesta la compagna, che all’arrivo dei carabinieri era sul posto, non avrebbe tollerato che fosse tornata a casa di sera dopo aver trascorso l’intera giornata fuori casa.

In sede di denuncia la 43enne ha riferito di altri pregressi episodi raccontando che, in una circostanza, la 31enne aveva anche tentato di investirla con l’auto e che lei non aveva mai sporto denuncia perché provava un forte sentimento nei suoi confronti, nonostante in più occasioni fosse stata con lei aggressiva. Questa mattina, nel convalidare l’arresto, il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nei confronti della 31enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati, e comunque di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri.