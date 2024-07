La squadra mobile della Questura di Napoli sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli del tragico episodio avvenuto nella zona di piazza Mercato, dove una donna è rimasta ferita all’interno della sua abitazione da proiettili esplosi presumibilmente in strada. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco, trovando un’ogiva conficcata nella porta di un armadio all’interno dell’abitazione della vittima. Sul selciato sono ritrovati altri due bossoli, suggerendo che i colpi siano sparati all’esterno e uno di essi abbia colpito l’abitazione della donna.

Fortunatamente, nonostante l’accaduto, la donna non versa in pericolo di vita, ma l’incidente ha destato preoccupazione nella comunità locale per la sicurezza e l’incolumità dei residenti.

Proseguono le Indagini

Al momento, le autorità stanno analizzando i bossoli e raccogliendo testimonianze per determinare la dinamica esatta dell’incidente e individuare eventuali responsabili. La presenza di proiettili nella vicinanza dell’abitazione della vittima indica una situazione di grave rischio per la sicurezza pubblica, che le forze dell’ordine stanno cercando di risolvere con urgenza.

Reazioni della Comunità

I residenti della zona sono stati scossi dal fatto, evidenziando la necessità di maggiore sicurezza e vigilanza nelle strade circostanti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di armi illegali e sulla sicurezza urbana, spingendo le autorità locali a intensificare i controlli e le misure di prevenzione del crimine.