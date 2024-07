Una donna di circa 60 anni è aggredita da un cane di grossa taglia mentre passeggiava con il suo cagnolino all’uscita della villa comunale in piazza Doria ad Angri, pochi giorni fa. L’episodio, che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, si è verificato in circostanze drammatiche. La donna ha riportato una ferita al braccio ed è trasportata in ospedale per le cure necessarie. Secondo i testimoni, il cane aggressore, che era privo di collare, ha prima attaccato il cagnolino della donna. Nel tentativo di difendere il suo animale, la padrona ha attirato l’attenzione del cane più grande su di sé, subendo così una serie di escoriazioni al braccio. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla presenza della figlia della donna, che era in stato di gravidanza e che è stata anch’essa soccorsa in ospedale a causa del forte spavento.

Il cagnolino ha subito diverse ferite a causa dell’attacco, rendendo necessario un intervento veterinario. La comunità locale, già sensibilizzata da episodi simili in passato, ha nuovamente richiesto misure più severe per garantire la sicurezza pubblica. Non è infatti la prima volta che Angri si trova ad affrontare situazioni del genere. Lo scorso marzo, un cane di grossa taglia senza guinzaglio aveva aggredito un ragazzo nella località Chianiello, lasciandolo con leggere ferite.

Di recente, un altro episodio ha coinvolto un pastore tedesco che ha azzannato un cane di piccola taglia mentre si trovava con la sua padrona. Questi incidenti hanno portato molti cittadini a chiedere un intervento più deciso da parte dell’amministrazione comunale. La richiesta è di aumentare i controlli e di far rispettare le norme di sicurezza, soprattutto nei confronti dei proprietari di animali che non adottano le misure necessarie per prevenire tali incidenti.

La vicenda di piazza Doria evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità da parte dei proprietari di cani, nonché di interventi efficaci da parte delle autorità locali per prevenire ulteriori episodi di aggressione. La sicurezza pubblica, infatti, deve essere garantita attraverso l’osservanza rigorosa delle normative vigenti e l’adozione di misure preventive adeguate.