Un incidente domestico ha scosso la tranquilla cittadina di Vico Equense questa mattina. Una donna di 62 anni è caduta dal balcone della propria abitazione, da un’altezza di circa 4 metri, mentre era impegnata in lavori domestici. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Nonostante la gravità della caduta, i medici hanno rassicurato che non sembra essere in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in via Paradiso, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vico Equense. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembra che la caduta sia stata accidentale. Pare che la donna abbia perso l’equilibrio mentre si trovava sul parapetto del balcone, precipitando al suolo.

Le indagini delle autorità si concentreranno ora sulla verifica delle circostanze esatte dell’incidente. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, anche se tutto fa pensare a una tragica fatalità. La zona è stata transennata per permettere agli inquirenti di svolgere tutti i rilievi del caso.

La comunità di Vico Equense è rimasta profondamente colpita dalla notizia. I vicini e gli amici della donna hanno espresso il loro sgomento e la loro preoccupazione per le sue condizioni di salute. In molti hanno sottolineato quanto sia importante adottare misure di sicurezza adeguate, specialmente durante i lavori domestici che possono comportare rischi significativi.