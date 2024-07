La città di Anagni è sotto shock per la tragica morte di Leonardo, un ragazzino di soli 12 anni, avvenuta a seguito di un malore improvviso. Leonardo si era sentito male dopo aver mangiato una pizza con i suoi genitori e, nonostante fosse stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone, purtroppo non è stato possibile salvarlo.

La Serata Fatale

La sera dell’incidente, Leonardo aveva trascorso del tempo in pizzeria con i suoi cari, ma poco dopo aver consumato il pasto ha manifestato un malessere. I genitori lo hanno prontamente portato al pronto soccorso, dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Nonostante i medici non avessero riscontrato preoccupazioni particolari, il ragazzo è stato dimesso su richiesta dei genitori.

La Tragica Notte

Purtroppo, poco dopo essere tornato a casa, intorno alle 3 di notte, Leonardo si è sentito male nuovamente mentre era in bagno. La madre, accorsa immediatamente, ha cercato di soccorrerlo e ha chiamato il medico di famiglia. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, tutti gli sforzi per rianimare il giovane sono stati vani.

Indagini in Corso

Come procedura standard in casi di decessi improvvisi e inaspettati, la Procura della Repubblica di Frosinone ha avviato un’inchiesta e ordinato un esame medico legale per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi, non è escluso un problema cardiaco congenito, mai diagnosticato prima di questa tragica serata.

Comunità e Autorità Locali

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Tuffano, la contrada periferica di Anagni dove risiedeva la famiglia di Leonardo. Il ragazzo era figlio unico e frequentava la scuola media nella città dei papi. Le autorità sanitarie locali hanno avviato i loro accertamenti per comprendere ogni aspetto dell’accaduto.