Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le tredici, un incendio è divampato in un deposito di legname a Cava de’ Tirreni, causando danni significativi ma fortunatamente senza provocare feriti gravi.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente con diverse squadre per domare le fiamme. Sul posto sono giunte:

La squadra di distaccamento città

La squadra di Nocera

Un’autobotte

Un’autoscala dalla sede centrale di Salerno

Danni e Conseguenze

Nonostante la rapidità dell’intervento, i danni al deposito di legname sono rilevanti. Due persone sono state trasportate in ospedale per un controllo a causa dell’inalazione di fumo, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi.

Cause dell’Incendio

Al momento, le cause dell’incendio rimangono sconosciute. Le autorità competenti stanno effettuando le indagini necessarie per determinare l’origine del rogo e prevenire eventuali futuri incidenti simili.