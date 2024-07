Due bambine, rispettivamente di 7 e 4 anni, sono in condizioni gravissime dopo il crollo del ballatoio all’interno della Vela Celeste di Scampia che ha già causato due vittime di 28 e 35 anni. Le piccole sono attualmente ricoverate in rianimazione al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, come riferito dal bollettino medico diffuso dall’ospedale.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto nella notte del 22 luglio, quando un ballatoio del complesso residenziale della Vela Celeste è crollato, causando il ferimento di numerose persone, tra cui sette bambine di età compresa tra i 2 e i 10 anni. Le bambine hanno riportato fratture multiple, contusioni e diverse lesioni d’organo.

Condizioni delle Bambine ferite a Scampia

Due delle sette piccole pazienti sono in condizioni particolarmente critiche. A.P., 7 anni, ha riportato una frattura infossata cranica e un grave edema cerebrale. Sottoposta a un intervento di craniectomia decompressa durante la notte e le è impiantato un sensore per il monitoraggio della pressione intracranica. Attualmente, la bambina è emodinamicamente instabile e versa in condizioni cliniche gravissime, con prognosi riservata.

B.M., 4 anni, sottoposta nella notte a un intervento neurochirurgico per il monitoraggio della pressione intracranica. La piccola presenta emorragia subaracnoidea, fratture della teca cranica e versa in condizioni cliniche gravissime, con prognosi riservata.

Altre Pazienti

Le altre cinque bambine ricoverate al Santobono hanno riportato lesioni ossee e contusioni di varia gravità. Tre di loro, di 10, 2 e 9 anni, sono ricoverate in ortopedia con lesioni significative: una bambina di 10 anni ha subito un trauma maxillo-facciale con grave frattura infossata della sinfisi mandibolare e una frattura esposta del femore, una bambina di 2 anni ha riportato una frattura chiusa del terzo distale dell’omero sinistro, una bambina di 9 anni ha una frattura scomposta prossimale dell’omero sinistro.

Queste tre pazienti sono stabilizzate e saranno sottoposte a interventi chirurgici ortopedici nel corso della giornata.

Le ultime due bambine, di 2 e 4 anni, hanno riportato contusioni multiple, tra cui interessamento splenico, trauma cranico non commotivo e contusioni polmonari bilaterali. Attualmente ricoverate in chirurgia d’urgenza, sono state stabilizzate e al momento non necessitano di interventi chirurgici.

La Comunità in Lutto

Il crollo ha scosso profondamente la comunità di Scampia e le famiglie delle vittime. Le autorità locali hanno avviato indagini per determinare le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, tutta la zona interessata è stata evacuata per garantire la sicurezza degli abitanti.

Il sindaco di Napoli ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia, dichiarando che l’amministrazione comunale farà tutto il possibile per sostenere le vittime e prevenire futuri incidenti.