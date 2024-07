“Tragedia sfiorata questa mattina all’interno della Galleria Principe di NAPOLI. Intorno alle nove, quando era già aperta al pubblico, si è verificato un crollo di calcinacci che hanno colpito ed infranto le vetrate della volta. La zona centrale della galleria è stata colpita quindi da pietre e schegge di vetro. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone in quanto i bar ed i locali all’interno erano ancora chiusi e nessun passante è stato colpito”. A darne notizia, in una nota, è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui molti abitanti e commercianti della zona si sono rivolti.

“Già da tempo la galleria è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Ci sono le impalcature ma gli interventi ancora non sono partiti nonostante l’evidente urgenza. Se il crollo fosse avvenuto in un altro orario – rimarca Borrelli – staremmo commentando un disastro. Abbiamo fatto tanti solleciti su questa situazione – ricorda – eppure ci si è mossi con troppa calma. Non si può aspettare che ci sia un altro Salvatore Giordano, il 14enne che perse la vita nella Galleria Umberto I a seguito di un crollo”.