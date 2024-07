Dopo il crollo avvenuto all’interno della Vela Celeste, sono state aggiornate le condizioni delle sei piccole pazienti ricoverate presso l’Ospedale Santobono di Napoli.

Pazienti in Terapia Intensiva

Ragazze di 7 e 4 anni: Entrambe sono ancora in terapia intensiva e le loro condizioni rimangono stazionarie. Saranno sottoposte a una rivalutazione multidisciplinare e a esami diagnostici per immagini per valutare l’entità delle lesioni cranio-encefaliche, a una settimana dall’evento traumatico.

Pazienti Ricoverate in Ortopedia

Ragazza di 9 anni: Operata per una frattura di omero, il decorso post-operatorio ortopedico è regolare e le condizioni generali sono buone.

Ragazza di 10 anni: Operata per una frattura pluriframmentata di femore, presenta un decorso post-operatorio regolare. Rimane in attesa di un intervento maxillo-facciale, subordinato all’evoluzione delle altre lesioni riportate e al monitoraggio continuo.

Bambina di 2 anni: Operata per una frattura di omero distale, mostra un buon decorso operatorio e le sue condizioni generali sono stabili e buone.

Pazienti Ricoverate in Chirurgia d’urgenza

Bambina di 2 anni: Le sue condizioni generali sono stazionarie e resta sotto osservazione.

Ragazza di 4 anni: In costante lieve miglioramento, ha ripreso completamente l’alimentazione orale e continua a essere monitorata con attenzione clinica.

Le équipe mediche continuano a monitorare attentamente le condizioni delle pazienti e a garantire le migliori cure possibili. Ogni aggiornamento verrà fornito in base all’evoluzione clinica delle piccole pazienti e alle loro necessità terapeutiche.