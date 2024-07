La notte scorsa, un tragico crollo ha coinvolto la “vela Celeste” di Scampia, portando al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli tre donne in condizioni gravissime. Le vittime del crollo sono state trasportate d’urgenza dalle ambulanze del 118 e, vista la gravità delle loro condizioni, sono state immediatamente classificate in codice rosso.

Interventi d’Urgenza al Cardarelli

Le tre pazienti sono state rapidamente trasferite nei reparti specializzati per ricevere le cure necessarie. Due di loro, in condizioni particolarmente critiche, sono state portate nei posti di rianimazione attivati presso il padiglione dell’emergenza. La prognosi per entrambe è strettamente riservata a causa dei gravi traumi subiti. Le loro condizioni sono monitorate costantemente, con i medici che fanno tutto il possibile per stabilizzare le pazienti.

La terza donna, il cui quadro clinico risulta meno complesso, è stata trasferita alla struttura Trauma Center. Presenta una frattura a un braccio e uno schiacciamento toracico, ed è in uno stato di forte confusione. Anche se le sue condizioni sono meno gravi rispetto alle altre due donne, richiede comunque attenzione medica continua.

Supporto Psicologico per i Familiari

In risposta all’emergenza, la Direzione Sanitaria del Cardarelli ha attivato un servizio di supporto psicologico per i familiari delle pazienti ricoverate. L’equipe di psicologi interni dell’ospedale è stata messa a disposizione per offrire il necessario sostegno emotivo in questo momento di estrema difficoltà.

Le Indagini Sul Crollo

Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo della “vela Celeste”, una struttura già nota per le sue criticità. Il quartiere di Scampia, teatro di numerose vicende difficili, si trova nuovamente al centro dell’attenzione a causa di questo incidente. Le forze dell’ordine e i tecnici stanno valutando la sicurezza delle strutture circostanti per prevenire ulteriori tragedie.

Solidarietà e Speranza

La comunità napoletana si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, sperando in un rapido e completo recupero delle donne coinvolte. La prontezza e la professionalità del personale medico del Cardarelli sono un baluardo di speranza in una situazione così drammatica.