Un crollo devastante ha colpito la Vela celeste di Scampia, lasciando dietro di sé una scia di dolore e sofferenza. Le vittime sono state trasportate d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono, dove i medici stanno lottando per salvare le vite dei piccoli pazienti.

Condizioni Critiche in Terapia Intensiva

Due bambine, A.P. di 7 anni e B.M. di 4 anni, sono ricoverate in Terapia intensiva pediatrica in gravissime condizioni. Il bollettino medico dell’ospedale Santobono riferisce che le loro condizioni sono stazionarie, ma rimangono in prognosi riservata. La situazione è estremamente delicata, e il personale medico monitora costantemente le loro condizioni sperando in un miglioramento.

Le Condizioni dei Piccoli Pazienti in Ortopedia

Tre bambine sono ricoverate nel reparto di Ortopedia:

A.A., 9 anni: Operata per una frattura dell’omero, ha superato con successo il controllo operatorio. Tuttavia, le sue condizioni generali richiedono un monitoraggio clinico strumentale continuo.

B.M., 10 anni: Ha subito un intervento per una frattura pluriframmentata del femore. Il decorso post-operatorio è regolare, ma è in attesa di un intervento maxillo-facciale, subordinato all’evoluzione delle altre lesioni riportate.

B.S., 2 anni: Operata per una frattura dell’omero distale, sta mostrando un buon decorso post-operatorio con condizioni generali discrete e stabili.

Situazione Stabile in Chirurgia d’Urgenza

Le ultime due pazienti, ricoverate nel reparto di Chirurgia d’urgenza, stanno mostrando lievi miglioramenti:

A.G., 2 anni: Continua ad alimentarsi regolarmente.

A.A., 4 anni: Presenta lesioni multiple ma non necessita di intervento chirurgico al momento. È sotto stretto monitoraggio e non ha ancora ripreso completamente l’alimentazione orale.

Supporto Psicologico Attivato

Per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Ortopedia e Chirurgia d’urgenza, è stato attivato un servizio di supporto psicologico per aiutare a gestire il trauma subito e il difficile percorso di recupero.

Aggiornamenti Futuri

L’ospedale Santobono ha comunicato che, salvo aggiornamenti di rilievo, non è prevista l’emissione di nuovi bollettini per le prossime 72 ore. La situazione rimane sotto stretta osservazione, e tutto il personale medico è impegnato a garantire le migliori cure possibili ai piccoli pazienti.