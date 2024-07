Nella serata di ieri, il rione Scampia di Napoli è stato teatro di una terribile tragedia. Un ballatoio nella “Vela Celeste”, uno degli edifici più noti della zona, è crollato causando la morte di due persone e il ferimento di altre dodici, inclusi sette bambini.

Le Vittime

Le vittime decedute sono Roberto Abbruzzo, di 29 anni, morto sul colpo, e Margherita Della Ragione, di 35 anni, deceduta nella notte a causa di un arresto cardiocircolatorio dovuto ai gravi traumi subiti. Tra i feriti, si contano sette bambini, tutti ricoverati in codice rosso presso l’ospedale Santobono: Anna, di 4 anni; Annunziata, di 8 anni; Patrizia, di 6 anni; Greta, di 2 anni; Mya, di 4 anni; Morena, di 10 anni; e Suami, di 2 anni. Due di queste bambine sono attualmente in rianimazione.

Gli adulti feriti sono stati divisi tra l’Ospedale del Mare e il Cardarelli. Luisa Abbruzzo, di 23 anni, e Giuseppe Abbruzzo, di 33 anni (quest’ultimo in codice rosso), sono ricoverati al primo ospedale. Al Cardarelli, in codice rosso ma non in pericolo di vita, si trovano Carmela Russo, di 34 anni; Martina Russo, di 24 anni; e Patrizia Della Ragione, di 53 anni.

La Dinamica del Crollo

Secondo una prima ricostruzione basata sulle testimonianze raccolte, il ballatoio di servizio al quarto piano si è improvvisamente distaccato, trascinando con sé quelli sottostanti. Questo ha coinvolto presumibilmente l’intero nucleo familiare presente in quel momento.

I Soccorsi e le Verifiche

Sul luogo del disastro sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, il 118, il personale della Polizia di Stato, e i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella e del Nucleo Radiomobile. L’area colpita dal crollo è stata immediatamente evacuata per permettere le operazioni di soccorso e le successive verifiche tecniche.

Stamattina, alle 7.30, i Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune hanno iniziato le ispezioni dei ballatoi della Vela Celeste. In base ai primi risultati, verrà deciso chi potrà rientrare nei propri appartamenti. L’intera area interessata dal crollo rimane evacuata, e nelle zone non direttamente colpite è stato vietato il transito sui ballatoi fino al completamento delle verifiche.

Misure di Sicurezza e Assistenza

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi per gestire l’emergenza. Sono stati inoltre predisposti servizi anti-sciacallaggio nella zona e assistenza per le persone evacuate, alle quali questa mattina sono state fornite le colazioni.

La Prefettura ha annunciato che in mattinata si terrà una riunione per fare il punto della situazione e valutare il possibile rientro di alcune famiglie. Complessivamente, circa 800 persone sono state evacuate per permettere le verifiche tecniche dell’edificio.