Le bambine coinvolte nel crollo della Vela Celeste a Scampia sono attualmente ricoverate in diversi reparti dell’ospedale pediatrico Santobono. Nonostante la gravità delle loro condizioni, i medici hanno dichiarato che le pazienti sono stabili, aumentando così le speranze di recupero.

Terapia Intensiva Pediatrica

A. P. e B. M., rispettivamente di 7 e 4 anni, sono ancora in Terapia intensiva pediatrica. Le loro condizioni rimangono gravissime e la prognosi riservata, ma stabili. Questo offre un barlume di speranza per il loro recupero.

Reparto di Ortopedia

Tre bambine sono ricoverate in Ortopedia:

A.A. (9 anni): Operata per frattura dell’omero, è sotto stretto monitoraggio clinico e strumentale.

B.M. (10 anni): Operata per una frattura pluri-frammentata del femore, ha un decorso post-operatorio regolare ed è in attesa di un intervento maxillo-facciale.

B.S. (2 anni): Operata per frattura dell’omero, presenta un buon decorso operatorio e condizioni generali discrete e stabili.

Chirurgia d’Urgenza

Le ultime due pazienti ricoverate in Chirurgia d’urgenza mostrano segni di lieve costante miglioramento e sono stabili.

Visita dell’Arcivescovo

Ieri, l’arcivescovo Don Mimmo Battaglia ha visitato l’ospedale Santobono per informarsi sulle condizioni delle bambine. Ha espresso il suo sostegno e preghiere per le vittime, le loro famiglie e i soccorritori. Si mantiene costantemente aggiornato sulla situazione, in particolare quella dei feriti ricoverati negli altri ospedali della città, collaborando con i parroci del territorio e la Caritas.

Altri Pazienti Ricoverati

Donna Ricoverata al Cardarelli: Sottoposta a intervento neurochirurgico per ridurre la pressione intracranica a seguito di un grave trauma cranico. Dopo l’operazione d’urgenza di craniotomia decompressiva, le sue condizioni rimangono estremamente gravi con una prognosi strettamente riservata.

Seconda Paziente al Trauma Center del Cardarelli: Si trova in uno stato di salute soddisfacente, in lento e progressivo recupero. È previsto il suo trasferimento al reparto di ortopedia per il prosieguo delle cure.