La comunità di Scampia è ancora sotto shock dopo la tragedia che ha colpito la Vela Celeste. Oggi alle 13:00, l’ospedale Cardarelli ha annunciato la morte di Patrizia Della Ragione, ricoverata nel reparto di Rianimazione a seguito del crollo del ballatoio. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dall’inizio, e ogni tentativo dei medici di salvarle la vita è stato purtroppo vano. Il crollo, avvenuto nei giorni scorsi, ha provocato la morte di altre due persone: Roberto Abruzzo, 29 anni, e Margherita Della Ragione, 35 anni. Roberto era il figlio di Patrizia, mentre Margherita era sua sorella. La tragedia ha quindi colpito duramente la stessa famiglia, aggravando ulteriormente il dolore della comunità locale.

Oltre alla perdita di Patrizia Della Ragione, il reparto di Rianimazione del Cardarelli ospita un’altra donna coinvolta nel crollo, identificata come R.M. Anche se le sue condizioni rimangono estremamente gravi, i medici riferiscono che è stabile. Al Trauma Center dello stesso ospedale è ricoverata C.M., la cui situazione clinica è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti.

L’evento ha sollevato nuovamente la questione della sicurezza strutturale delle Vele di Scampia, simbolo di degrado e abbandono ma anche di speranza e resilienza per molti residenti. Le autorità locali hanno promesso un’indagine approfondita per capire le cause del crollo e per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.

Intanto, la comunità di Scampia si stringe attorno ai familiari delle vittime, mostrando una solidarietà commovente in un momento di così grande dolore. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’auspicio che possano emergere rapidamente le responsabilità e le necessarie misure di intervento per garantire la sicurezza degli abitanti.

I funerali delle vittime saranno celebrati nei prossimi giorni, e si prevede una grande partecipazione da parte della comunità locale, desiderosa di rendere omaggio a chi ha perso la vita in una tragedia tanto improvvisa quanto devastante.