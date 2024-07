Un grave incidente si è verificato in via Salvator Rosa 160 a Napoli, dove il solaio di un appartamento al terzo piano di uno stabile è crollato. La segnalazione, giunta alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Napoli, ha immediatamente attivato l’Unità Operativa Tutela Edilizia, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Intervento e Prime Verifiche

Gli agenti e i tecnici arrivati sul posto hanno constatato che diversi appartamenti nello stabile erano interessati da lavori edili, inclusa l’unità colpita dal crollo. Il personale specializzato dell’Unità Operativa Tutela Edilizia (UOTE) ha stabilito che i lavori in corso erano di ordinaria e straordinaria manutenzione, legittimati da un titolo abilitativo. Tuttavia, per precauzione e per garantire la correttezza delle indagini, è stato disposto il sequestro probatorio dei luoghi.

Indagini in Corso

Le indagini sono ora nelle mani della Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo a carico della proprietà dello stabile. Gli accertamenti attualmente in corso mirano a determinare se l’evento colposo possa essere collegato ad altre attività edili in corso in altri appartamenti dello stesso edificio. I risultati di queste verifiche saranno integrati con gli atti già inviati all’Autorità Giudiziaria.

Sicurezza e Responsabilità

L’incidente sottolinea l’importanza della sicurezza nei cantieri edili, anche quando si tratta di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La tempestiva risposta delle autorità ha permesso di avviare immediatamente le indagini necessarie per comprendere le cause del crollo e prevenire ulteriori incidenti.