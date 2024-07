Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:45, si è verificato un grave incidente nel Rione Sanità a Napoli, in via Santa Maria Antesecula 126. Il solaio di un appartamento situato al quarto piano di un edificio è crollato, causando grande spavento ma, fortunatamente, nessun ferito.

Dettagli dell’Incidente

Il crollo ha interessato il solaio della camera da letto dell’appartamento. Al momento del crollo, l’unico occupante della casa, un uomo di 83 anni, si trovava in un’altra stanza, il che gli ha permesso di rimanere illeso. La sua fortuna è stata notevole, considerando la potenziale gravità dell’incidente.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Stazione Napoli Stella e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’edificio e l’appartamento. Le autorità stanno anche effettuando verifiche strutturali per assicurarsi che non ci siano ulteriori rischi per gli abitanti dell’edificio e per gli edifici circostanti.

Sicurezza e Prevenzione

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della manutenzione e della verifica periodica delle strutture edilizie, specialmente in aree storiche e densamente popolate come il Rione Sanità. È essenziale che gli edifici siano controllati regolarmente per prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza degli abitanti.

Le autorità locali, insieme ai tecnici del Comune di Napoli, stanno valutando le condizioni dell’edificio e determinando se siano necessarie ulteriori evacuazioni o interventi di riparazione.

Conclusione

Il crollo del solaio nel Rione Sanità è un evento che, sebbene non abbia causato feriti, ricorda l’importanza della sicurezza strutturale nelle abitazioni. La rapidità dell’intervento delle autorità ha permesso di gestire la situazione in modo efficace, ma resta fondamentale continuare a monitorare e mantenere gli edifici per prevenire futuri incidenti.