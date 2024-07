I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno intensificato la loro battaglia contro l’abusivismo edilizio con un’operazione a largo raggio nelle aree verdi della zona. I recenti controlli hanno portato alla denuncia di un 55enne di Agerola, sorpreso mentre effettuava lavori non autorizzati su un fondo agricolo di sua proprietà. I militari hanno accertato che l’uomo aveva realizzato diverse strutture senza il necessario permesso, in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici nel parco regionale dei Monti Lattari. Tra le opere abusive rinvenute figurano un locale cucina, un seminterrato, una vasca idromassaggio interrata e una pavimentazione in cubetti di circa 250 metri quadrati. L’intera area di circa 500 metri quadrati, verosimilmente destinata a una struttura ricettiva, è sottoposta a sequestro.

L’operazione rientra in un ampio piano di controllo e prevenzione dell’abusivismo edilizio, mirato a tutelare le aree protette e a garantire il rispetto delle normative ambientali. Le indagini continuano per accertare ulteriori dettagli e prevenire future violazioni.