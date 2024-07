Per gli appassionati di statistiche e sicurezza stradale, i recenti controlli alla circolazione eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nei comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana hanno raggiunto cifre da record. Durante l’operazione, sono stati controllati 79 veicoli, risultando in 81 sanzioni applicate. Questo dato impressionante indica che oltre il 100% degli automobilisti fermati non era in regola, una percentuale che evidenzia la necessità di maggiori controlli e interventi sulle strade locali.

Tra le sanzioni, le infrazioni più comuni ci sono:

Guida senza casco – una violazione che mette a serio rischio la sicurezza personale dei motociclisti.

Mancanza di copertura assicurativa – una pratica che non solo è illegale, ma compromette anche la sicurezza economica di tutte le parti coinvolte in un eventuale incidente.

Guida col cellulare – un’abitudine pericolosa che aumenta significativamente il rischio di incidenti.

Oltre alle sanzioni, 15 veicoli sono sequestrati, un numero significativo che riflette l’entità delle violazioni riscontrate. Il totale delle violazioni contestate ammonta a oltre 23mila euro, un segnale chiaro della gravità delle infrazioni rilevate.

I Carabinieri hanno annunciato che i servizi di controllo continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di infrazioni. Questo impegno costante è fondamentale per promuovere una cultura della legalità e della sicurezza tra gli automobilisti e motociclisti.