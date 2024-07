“Approvata una legge in Consiglio Regionale che consente di prorogare di 12 mesi le graduatorie in corso di validità dal primo di maggio scorso, una misura che presenta una serie di elementi virtuosi – ha dichiarato la consigliera indipendente Marì Muscarà -. Questo provvedimento era atteso da centinaia di cittadini campani che hanno superato dei concorsi. Ho lavorato su questo tema insieme agli idonei, che ribadivano come la loro professionalità ‘non scade’. Importante sarebbe avere una graduatoria unica per la regione. Nel dettaglio, da un lato, si riducono i costi e, dall’altro, si migliora l’efficienza, permettendo di inserire rapidamente personale nella pubblica amministrazione regionale della sanità campana”.

“Queste persone hanno fatto sacrifici per superare un concorso e rischiare di vedere scadere le graduatorie a causa di tempi burocratici lunghi è ‘disumano’. Per questo voglio esprimere il mio parere favorevole a questo articolo, in quanto da anni, insieme ai sanitari, stiamo lottando affinché ci sia chiarezza in questo marasma di incarichi e concorsi che impediscono alla Regione Campania di offrire una possibilità concreta a chi ha superato un concorso, risultando idoneo e avente diritto di lavorare e di impegnarsi”, ha concluso Muscarà.