Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Ottaviano, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 del mattino in via Cesare Ottaviano Augusto, all’altezza del civico 8. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, alla guida del proprio scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro un’isola spartitraffico. L’urto si è rivelato fatale: il giovane è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare le dinamiche esatte dell’incidente. La salma del giovane è stata sequestrata, così come lo scooter, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’incidente ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia del giovane in questo momento di dolore. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.