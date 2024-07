La microcriminalità continua a seminare paura e insicurezza intorno alla zona della Stazione Centrale, colpendo sia turisti che residenti. L’ultimo episodio, avvenuto sabato notte, ha visto due turiste danesi vittime di un’aggressione violenta.

L’Aggravante di Piazza Garibaldi

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il consueto servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da due donne in piazza Garibaldi. Le turiste, visibilmente scosse, hanno raccontato di essere state aggredite da un uomo armato di coltellino. L’aggressore le ha ferite nel tentativo di rapinarle, fuggendo subito dopo l’attacco.

L’Inseguimento e l’Arresto

Ricevuta la segnalazione, gli agenti si sono immediatamente lanciati alla ricerca del malvivente. Dopo un breve ma intenso inseguimento, sono riusciti a bloccarlo in corso Garibaldi. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso del coltellino utilizzato per ferire le vittime, due cellulari e una somma di 2.945 euro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

L’Identità del Malvivente e le Accuse

L’uomo, un 57enne di origine algerina, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione, in quanto sospettato di aver ottenuto i beni ritrovati in modo illecito. Le autorità stanno ora indagando per verificare se l’uomo possa essere coinvolto in altri episodi di microcriminalità avvenuti recentemente nella stessa zona.

La Situazione di Piazza Garibaldi

Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di episodi simili che hanno colpito la zona di piazza Garibaldi nelle ultime settimane. Residenti e turisti continuano a vivere nel timore di essere vittime di aggressioni e rapine. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le pattuglie per cercare di arginare la criminalità e restituire sicurezza alla zona.