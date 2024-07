Un grave episodio di violenza ha sconvolto la cittadina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nella serata di ieri. Un uomo di 54 anni, con precedenti penali, è rimasto ferito al petto da un colpo di pistola, probabilmente al culmine di una lite con un conoscente. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, durante una discussione accesa è esploso un proiettile che ha colpito l’uomo al petto. Immediatamente soccorso, il ferito è stabilizzato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove lo hanno operato nella notte. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma secondo i medici, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e identificare il responsabile della sparatoria. Le forze dell’ordine stanno interrogando testimoni e raccogliendo prove per ricostruire l’episodio e assicurare alla giustizia i colpevoli di questo atto di violenza che ha scosso la tranquillità della comunità locale.