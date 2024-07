Il prossimo 7 luglio, gli utenti di Eav (Ente Autonomo Volturno) potrebbero dover affrontare disagi significativi a causa di uno sciopero nazionale proclamato dall’organizzazione sindacale Orsa. L’astensione dal lavoro, che interesserà l’intero settore del trasporto pubblico, è programmata per una durata di quattro ore, dalle 8:20 alle 12:20.

Motivazioni dello Sciopero

Lo sciopero è stato indetto per richiamare l’attenzione su diverse problematiche che affliggono il settore dei trasporti pubblici:

Rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri: I sindacati chiedono un aggiornamento delle condizioni contrattuali per riflettere le esigenze attuali dei lavoratori.

Mancanza di finanziamenti adeguati: I finanziamenti insufficienti compromettono la qualità del servizio e la sostenibilità del settore.

Problemi di sicurezza: I lavoratori segnalano la necessità di miglioramenti significativi nelle misure di sicurezza.

Inquadramento parametrale del personale penalizzante: Le attuali modalità di inquadramento del personale sono ritenute ingiuste e penalizzanti, necessitando di una revisione.

Impatto sui Servizi di Trasporto

Durante le ore dello sciopero, l’effettuazione delle corse sarà condizionata dal numero di lavoratori che aderiranno all’astensione. Eav ha avvisato che potrebbero verificarsi interruzioni e ritardi nel servizio. Per minimizzare i disagi, l’azienda invita gli utenti a consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it per ottenere informazioni aggiornate sulle ultime partenze garantite prima dello sciopero e sulle prime corse assicurate dopo la fine dell’astensione.

Consigli per gli Utenti

Gli utenti che devono viaggiare durante l’orario dello sciopero sono consigliati di:

Verificare in anticipo gli orari delle corse per organizzare al meglio i propri spostamenti.

Consultare il sito di Eav per aggiornamenti in tempo reale sulle corse garantite.

Pianificare itinerari alternativi o considerare opzioni di trasporto differenti, ove possibile.