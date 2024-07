L’Ente Autonomo Volturno (EaV) ha annunciato l’istituzione di due nuove linee di autobus sostitutivi nell’ambito del programma per la linea Napoli-Baiano, in risposta alle necessità evidenziate dal comune di Casalnuovo e dalle associazioni locali. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal prossimo martedì 16 luglio, migliorando la connettività e la copertura dei servizi nel territorio circostante.

Le Nuove Linee di Autobus:

Linea Circolare Pomigliano – Casalnuovo – Pomigliano

Offrirà 14 corse giornaliere dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

Questa nuova linea permetterà una maggiore accessibilità tra Pomigliano d’Arco e Casalnuovo, rispondendo alla domanda locale di trasporto pubblico efficiente e regolare.

Linea Casalnuovo – Napoli via Autostrada

Comprenderà 8 coppie di corse giornaliere dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

Questa linea garantirà un collegamento diretto e veloce tra Casalnuovo e Napoli attraverso l’autostrada, facilitando gli spostamenti tra i due centri urbani.

Modifiche al Servizio Esistente:

Servizio Nola-Roccarainola con Fermata a Camposano

Il percorso del servizio è stato aggiornato per includere una nuova fermata a Camposano in via Siciliano, di fronte alla stazione ferroviaria di Camposano.

Questo adeguamento migliorerà l’accessibilità ai trasporti pubblici per i residenti di Camposano e delle zone limitrofe, facilitando il collegamento con Nola e Roccarainola.

Informazioni Dettagliate e Pubblicazione degli Orari:

Tutti gli orari, i percorsi e i punti di fermata delle nuove linee sono disponibili sul sito ufficiale di EaV all’indirizzo [www.eavsrl.it](https://www.eavsrl.it/web/interruzioni-programmate-linee-eav-servi zi-sostitutivi). Gli utenti sono invitati a consultare il sito per avere tutte le informazioni necessarie sulle modifiche introdotte e sui servizi di trasporto disponibili nel territorio.

L’introduzione di queste nuove linee e le modifiche al servizio esistente riflettono l’impegno di EaV nel migliorare l’offerta di trasporto pubblico, rispondendo alle esigenze della comunità locale e garantendo soluzioni efficaci per la mobilità urbana.