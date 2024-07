Il prossimo 21 luglio, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) sarà nuovamente coinvolto in un’agitazione sindacale, che potrebbe compromettere la regolarità dei servizi. L’organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero aziendale di quattro ore, dalle 08:25 alle 12:25, mettendo a rischio la disponibilità delle corse durante questo periodo.

Le Ragioni dello Sciopero

Le motivazioni alla base dello sciopero includono:

L’uso degli agenti impiegati nei turni di manovra e nei turni di riserva.

Problemi legati al godimento delle giornate di ferie.

Questi problemi hanno spinto l’ORSA a proclamare lo sciopero, sollevando questioni importanti sulla gestione del personale e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Impatti sui Servizi

Durante lo sciopero, l’effettuazione delle corse sarà dipendente dal numero di lavoratori che aderiranno all’agitazione. Questo potrebbe significare cancellazioni o ritardi significativi per i viaggiatori che utilizzano i servizi EAV.

Informazioni Utili per i Viaggiatori

Per ridurre al minimo i disagi, EAV consiglia ai passeggeri di consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it per aggiornamenti sugli orari delle ultime partenze prima dello sciopero e delle prime corse garantite una volta conclusa l’agitazione. Questo aiuterà i viaggiatori a pianificare meglio i loro spostamenti e a trovare soluzioni alternative, se necessario.