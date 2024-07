La Tangenziale di Napoli ha annunciato una chiusura temporanea del tratto tra Vomero e Arenella, in direzione Capodichino/autostrade, per eseguire lavori di miglioramento e adeguamento del viadotto Arena Sant’Antonio e della galleria Vomero. La chiusura avverrà dalle 23:00 di giovedì 1 agosto fino alle 6:00 di venerdì 2 agosto e successivamente dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 3 agosto. Durante questo periodo, saranno anche chiusi gli svincoli di Vomero e di Camaldoli in entrata verso Capodichino.

In alternativa, gli automobilisti potranno seguire un percorso sulla viabilità ordinaria. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vomero, il percorso consigliato prevede il transito per via De Ruggiero, via Omodeo, via Pigna, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, piazza delle Medaglie D’Oro, via Orsi, via Giacinto Gigante e via Marino e Cotronei, per poi rientrare in Tangenziale presso lo svincolo di Arenella. Per chi intende entrare in Tangenziale dagli svincoli di Vomero o Camaldoli, l’alternativa è utilizzare l’accesso di Arenella.

Si invita la cittadinanza a programmare i propri spostamenti tenendo conto di queste modifiche alla viabilità, indispensabili per garantire la sicurezza e migliorare le infrastrutture della città.