Un episodio di violenza ha scosso il tranquillo centro di Atripalda, dove un giovane di 18 anni, originario del Camerun e residente a Pietradefusi, è denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il giovane ha avvicinato una coppia chiedendo del denaro. Al loro rifiuto, il ragazzo ha reagito violentemente, colpendo l’uomo con un vaso di ferro trovato nelle vicinanze. Il colpo ha provocato una frattura alla mano del malcapitato.

La pronta reazione della coppia e la rapidità d’intervento dei carabinieri hanno permesso di fermare l’aggressore poco distante dal luogo dell’incidente. La vittima, subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale per le cure necessarie, mentre il giovane è stato identificato e denunciato in stato di libertà.

L’episodio ha sollevato una forte preoccupazione tra i residenti di Atripalda, comunità nota per la sua tranquillità. “Non ci saremmo mai aspettati un evento del genere qui,” ha dichiarato un abitante del luogo, riflettendo il sentimento di sgomento diffuso tra i cittadini.

I carabinieri hanno rassicurato la popolazione con una presenza più visibile e costante sul territorio, intensificando i controlli per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il caso sottolinea l’importanza di misure di sicurezza efficaci e di un supporto adeguato per affrontare le problematiche sociali che possono sfociare in atti di aggressione. Intanto, le indagini continuano per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto e per garantire che simili incidenti non si ripetano.