La Campania si prepara ad affrontare un’altra serie di disagi nei trasporti pubblici a causa di due scioperi che colpiranno pesantemente il servizio ferroviario nella regione. Dopo l’annuncio della Eav di un’interruzione del servizio per quattro ore, anche Trenitalia ha proclamato uno sciopero che interesserà esclusivamente la Campania. Le Segreterie Regionali Campane delle principali Organizzazioni sindacali, tra cui Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confals e Orsa Ferrovie, hanno fissato uno sciopero di otto ore per i macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania di Trenitalia. L’agitazione si svolgerà domenica 21 luglio dalle 9:00 alle 17:00, compromettendo gravemente i servizi ferroviari regionali e veloci nella regione.

Inoltre, è previsto un altro sciopero di quattro ore il 18 luglio, dalle 11:30 alle 15:30, che interesserà il servizio ferroviario nazionale. Tuttavia, per questo secondo sciopero sono stabilite fasce orarie di garanzia per ridurre l’impatto sui passeggeri.

Questi scioperi si inseriscono in un contesto già difficile per il sistema dei trasporti, con l’eco del recente sciopero nazionale di 24 ore del 6 e 7 luglio che ha paralizzato significativamente i servizi ferroviari e compromesso la mobilità in tutto il paese.

I passeggeri sono invitati a pianificare con attenzione i loro spostamenti durante queste giornate, considerando possibili ritardi e cancellazioni.