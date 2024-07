I carabinieri di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne di Sala Consilina. L’uomo, incensurato, è gravemente indiziato di concorso in estorsione aggravata continuata e istigazione al suicidio. L’ordinanza è stata emessa a seguito di una complessa attività di indagine, diretta dalla procura di Modena, avviata il 23 giugno scorso.

Il Caso

L’indagine è iniziata dopo il ritrovamento del cadavere di un 50enne, residente in provincia di Modena, che si era tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. L’uomo, prima di suicidarsi, aveva lasciato un manoscritto in cui denunciava di essere vittima di un ricatto da parte di due persone sconosciute. Queste persone lo avevano costretto ripetutamente a versare somme di denaro, minacciandolo di diffondere immagini sessuali esplicite che lo ritraevano in momenti di autoerotismo. Le immagini erano state registrate attraverso la condivisione della telecamera del suo cellulare, mentre l’uomo guardava un video pornografico.

Le Indagini

I carabinieri sono riusciti a identificare gli indagati e a ricostruire il movimento del denaro, con importi, tempi e modalità di versamento da parte della vittima. Le prove acquisite, comprese le intercettazioni, hanno portato la procura a disporre una perquisizione locale e personale degli indagati nel dicembre scorso.

La Tragedia

Le continue richieste estorsive hanno spinto il 50enne, che aveva già manifestato agli estorsori l’intenzione di suicidarsi, a togliersi la vita. Non avendo più denaro per pagarli, l’uomo li aveva supplicati di interrompere il ricatto e le minacce di divulgazione delle immagini. Tuttavia, le richieste non si erano fermate, portando alla tragica conclusione.

L’Arresto

Alla luce delle prove raccolte, la procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere per il 40enne, accusato di estorsione continuata e istigazione al suicidio. Questo arresto segna un passo importante nella lotta contro i crimini di estorsione e le conseguenze devastanti che possono avere sulle vittime.