A partire da settembre 2024, prenderà ufficialmente il via la nuova misura di sostegno economico denominata “Carta dedicata a te”, destinata per la spesa alle famiglie con un indicatore ISEE fino a 15.000 euro annui. Questa iniziativa, riservata ai nuclei familiari che non ricevono altri sussidi come l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti, la Naspi, l’indennità di disoccupazione o la cassa integrazione alla data di entrata in vigore della norma (4 giugno 2024), mira a supportare circa 1,3 milioni di famiglie in tutta Italia.

Il contributo, pari a 500 euro per nucleo familiare, sarà erogato tramite carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili fornite da Poste Italiane S.p.A. attraverso la società controllata Postepay. Queste “carta spesa” saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati e saranno attivate con l’accredito del contributo a partire dal mese di settembre 2024.

Criteri di Assegnazione

L’INPS, entro il 24 luglio 2024, metterà a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune secondo i seguenti criteri prioritari:

Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità ai nuclei con l’ISEE più basso.

Composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità ai nuclei con l’ISEE più basso.

Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità ai nuclei con l’ISEE più basso.

I Comuni avranno venti giorni di tempo per verificare e consolidare tali elenchi, controllando la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali. Successivamente, l’INPS renderà definitivi gli elenchi e li trasmetterà a Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione delle carte.

Utilizzo del Contributo

Il contributo di 500 euro della carta spesa che arriverà a settembre sarà destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche, e carburanti, oppure in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Le somme dovranno essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2025, con il primo pagamento da effettuarsi entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio.

Procedura di Distribuzione

I rapporti con i beneficiari saranno gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A. L’INPS fornirà il supporto tecnico necessario e gestirà i flussi di comunicazione per la fase di assegnazione delle carte. Ciascun Comune pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza, informandoli sulle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati.

Questa misura rappresenta un importante sostegno per le famiglie in difficoltà, offrendo un aiuto concreto per l’acquisto di beni essenziali e contribuendo a migliorare la qualità della vita di molti cittadini italiani.