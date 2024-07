L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato un’importante estensione delle date relative al contributo economico della carta “Dedicata a Te”, un’iniziativa che mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica con una serie di novità significative per il 2024.

Cos’è la Carta “Dedicata a Te”?

La carta “Dedicata a Te” è un supporto economico distribuito attraverso una carta elettronica che permette ai nuclei familiari residenti in Italia di acquistare beni alimentari di prima necessità, ma ha delle date da rispettare. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle famiglie più vulnerabili.

Novità e Termini di Utilizzo

La principale novità riguarda la proroga del termine per effettuare il primo pagamento da parte dei beneficiari, ora esteso al 16 dicembre 2024, un cambio di date importante per usufruire della Dedicata a Te. Questa proroga offre più tempo ai destinatari per organizzare l’utilizzo delle somme accreditate, tipicamente erogate in una soluzione una tantum.

Inoltre, il paniere alimentare è stato ampliato, permettendo ora l’acquisto di carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Questo cambiamento aumenta le possibilità di utilizzo dei fondi, rispondendo a diverse esigenze quotidiane delle famiglie.

Importo e Scadenze

L’importo del contributo è aumentato, segnalando l’importanza di un sistema di sostegno robusto. Ogni nucleo familiare potrà ricevere 500 euro, disponibili a partire da settembre 2024. Tuttavia, l’intera cifra dovrà essere utilizzata entro il 28 febbraio 2025. Questo significa che, oltre a dover effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, i beneficiari dovranno pianificare attentamente l’uso delle somme ricevute per rispettare la scadenza finale.

Requisiti per Ottenere la Carta

Per beneficiare della carta “Dedicata a Te”, i candidati devono soddisfare specifici requisiti oltre a rispettare le date:

Residenza: Essere residenti in Italia.

ISEE: Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a una soglia stabilita annualmente dall’Inps.

Condizione Occupazionale: Essere disoccupati o avere un reddito familiare inferiore a una determinata soglia.

Composizione del Nucleo Familiare: Avere un nucleo familiare con minori a carico, persone con disabilità o anziani.

È essenziale consultare il sito dell’Inps o rivolgersi direttamente agli sportelli per verificare i dettagli aggiornati sui requisiti, poiché possono variare in base a disposizioni specifiche e aggiornamenti normativi.

Consapevolezza delle Scadenze

I destinatari devono essere consapevoli delle scadenze per evitare la decadenza dal beneficio e la conseguente perdita del supporto economico. La conoscenza delle date è cruciale per garantire che tutte le famiglie possano sfruttare appieno uno dei bonus attivi nel 2024.

La proroga del termine per l’utilizzo della carta “Dedicata a Te” e l’aumento dell’importo rappresentano un’opportunità significativa per le famiglie in difficoltà economica. L’estensione dei termini e l’ampliamento del paniere di beni acquistabili mostrano l’impegno dell’Inps nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione italiana, offrendo un aiuto concreto e mirato per migliorare la qualità della vita quotidiana.