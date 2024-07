A partire da settembre 2024, torna l’erogazione della social card “Dedicata a te”, con un fondo di 600 milioni di euro destinato a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica. Il fondo, incrementato rispetto al 2023, prevede un contributo di 500 euro per ogni famiglia con un ISEE non superiore a 15.000 euro. La misura è volta a sostenere l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Requisiti e Beneficiari

Il contributo sarà erogato attraverso carte elettroniche prepagate, ricaricabili e nominative, fornite da Poste Italiane. I beneficiari sono i nuclei familiari residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe della popolazione residente, con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. Sono esclusi coloro che già percepiscono l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza e la Carta per il Reddito di cittadinanza.

Procedura di Assegnazione

Non è necessario presentare domanda per ricevere la social card Dedicata a te 2024. La procedura prevede che ogni Comune riceva un numero di carte calcolato in base alla popolazione residente e alla distanza tra il reddito pro capite medio comunale e nazionale. Successivamente, i Comuni riceveranno dall’INPS l’elenco dei beneficiari, che verranno individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio con l’ISEE richiesto.

L’elenco, elaborato dall’INPS, sarà messo a disposizione dei Comuni attraverso un’applicazione web. I Comuni verificheranno la posizione anagrafica e le eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari e attribuiranno le carte seguendo questi criteri di priorità:

Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità ai nuclei con ISEE più basso.

Famiglie con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità ai nuclei con ISEE più basso.

Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità ai nuclei con ISEE più basso.

Modalità di Utilizzo e Tempistiche

I beneficiari della Dedicata a Te 2024 dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il diritto alla misura. Eventuali importi residui saranno ricaricati sulle carte dei beneficiari che hanno utilizzato regolarmente le somme nei mesi precedenti. La carta potrà essere utilizzata per acquistare beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Adesione degli Esercizi Commerciali e dei Distributori di Carburante

Gli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità dovranno praticare sconti a favore dei possessori delle carte e presentare una domanda per via telematica utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell’Agricoltura. Sarà effettuata una verifica del rispetto delle condizioni previste dal decreto, con una convenzione specifica sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero.

Allo stesso modo, i distributori di carburante potranno aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa attraverso sconti specifici per i possessori della carta. Le imprese autorizzate alla vendita di carburanti dovranno presentare una domanda di accreditamento seguendo le modalità operative stabilite nella convenzione sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero delle imprese.

La rifinanziata social card “Dedicata a te” 2024 rappresenta un importante sostegno per i nuclei familiari in difficoltà economica. Con un fondo di 600 milioni di euro per il 2024, questa misura mira a garantire un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità, contribuendo così a migliorare la qualità della vita delle famiglie beneficiarie.