I Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) hanno denunciato tre persone per rissa aggravata, avvenuta in un condominio di vico Simeone. I coinvolti sono un uomo di 55 anni e un padre di 67 anni con il figlio di 20 anni.

La Dinamica della Rissa

L’episodio violento è scaturito da un banale motivo: il 55enne aveva lasciato aperto il cancello del palazzo. Questo gesto ha provocato l’ira degli altri due condomini, che hanno iniziato con rimproveri e insulti. La situazione è rapidamente degenerata, sfociando in un confronto fisico.

Nel corso della lite, il 55enne è aggredito con pugni e calci, ma l’escalation di violenza non si è fermata qui. I due aggressori hanno utilizzato una mazza di legno e due spranghe di ferro per colpire il 55enne, infliggendogli ulteriori lesioni.

L’Intervento dei Carabinieri

La rissa, iniziata nel pianerottolo del condominio, si è poi spostata nell’abitazione del padre e del figlio. Diversi condomini, spaventati dal trambusto, hanno chiamato il 112. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la mazza e le spranghe di ferro sporche di sangue, chiaro segno dell’intensità della violenza.

Conseguenze Legali e Mediche

I tre uomini coinvolti nella rissa sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle ferite riportate. Dopo essere stati medicati, sono stati denunciati per rissa aggravata.