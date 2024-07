Negli ultimi anni, i bonus hanno rappresentato un prezioso sostegno economico per molte famiglie italiane, soprattutto in periodi di difficoltà, però oggi c’è una notizia che avrà un impatto significativo su molti nuclei familiari con uno dei bonus più amati e utilizzati definitivamente cancellato.

La Fine di un Supporto Cruciale

Il bonus in questione è la Carta della Cultura Giovani, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e molto atteso dalle famiglie è cancellato. Questo contributo economico, del valore di 500 euro, era destinato ai giovani nati nel 2005 appartenenti a famiglie con un reddito annuo inferiore a 35.000 euro lordi. Lo scopo della carta era di promuovere l’accesso a beni e servizi culturali, come libri, corsi di lingua, biglietti per cinema e teatro, offrendo ai giovani un’opportunità per arricchire la propria formazione culturale.

I Dettagli del Bonus

La Carta della Cultura Giovani non era l’unico beneficio previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Era stata introdotta anche la Carta del Merito, riservata agli studenti che avevano conseguito il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti, ossia 100 o 100 e lode. Anche questa carta aveva un valore di 500 euro ed era cumulabile con la Carta della Cultura Giovani, permettendo quindi a chi rispettava entrambi i criteri di ottenere un totale di 1.000 euro. Adesso entrambi anche questo è cancellato e non farà piacere alle famiglie.

Utilizzo e Scadenza

Per accedere a questi contributi, le famiglie dovevano presentare la richiesta entro il 30 giugno 2024. Tuttavia, la piattaforma 18app, che gestiva l’erogazione del bonus, è stata chiusa definitivamente a partire dal 1 maggio 2024. I giovani che avevano compiuto 18 anni nel 2023 e che erano riusciti a richiedere il bonus prima della chiusura della piattaforma, possono comunque utilizzare il voucher fino alla fine dell’anno in corso.

Bonus cancellato, impatto sulle Famiglie

La cancellazione di questi bonus rappresenta un colpo duro per molte famiglie italiane. La Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito offrivano un supporto significativo, specialmente per quelle famiglie con redditi più bassi. Oltre al sostegno economico, questi bonus avevano un valore educativo e culturale, incentivando i giovani a investire nella propria formazione e a partecipare attivamente alla vita culturale del paese.

Cosa Fare Ora

Coloro che hanno beneficiato del bonus prima della chiusura delle piattaforme possono ancora utilizzare il contributo fino alla fine dell’anno anche se si tratta di famiglie per cui è cancellato. Per ulteriori informazioni e per consultare le FAQ, è possibile visitare il sito cartagiovani.cultura.gov.it.

La cancellazione di uno dei bonus più amati dalle famiglie italiane segna un cambiamento importante e potenzialmente problematico per molti. La speranza è che in futuro siano introdotti nuovi strumenti di sostegno economico e culturale per continuare a supportare le famiglie e i giovani italiani.