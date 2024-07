Questa mattina un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità salernitana. Sull’autostrada A2, all’altezza dello svincolo di Eboli, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato colpendo almeno altre quattro auto. Tra queste, un’Audi a bordo della quale viaggiavano Mario Valiante, 65 anni, e Vilma Frezza, 64 anni, marito e moglie, entrambi noti avvocati di Salerno. Purtroppo, i due sono morti sul colpo.

L’incidente ha lasciato la comunità salernitana profondamente scossa. Mario Valiante era anche fratello di Gianfranco Valiante, politico di lungo corso ed ex sindaco di Baronissi. La notizia della loro tragica scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutta la città.

Il Cinema Teatro Charlot di Salerno ha deciso, “per rispetto degli avvocati Mario Valiante e Vilma Frezza”, di rinviare lo spettacolo in programma questa sera alle ore 21 all’Arena Charlot dal titolo “Una comica tragedia” al prossimo 3 agosto. In un comunicato, la direzione del teatro ha espresso “le più sentite condoglianze alle famiglie Valiante e Frezza per la grave perdita”.

Il bilancio dell’incidente è drammatico: oltre ai due avvocati deceduti, altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere dei loro veicoli. Complessivamente, sono stati coinvolti almeno otto tra camion e auto.

Secondo una prima ricostruzione, il camion si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendo le auto in transito. L’autostrada è rimasta paralizzata per ore e, sebbene sia stata riaperta parzialmente, ci vorrà del tempo per smaltire le code chilometriche che si sono formate in direzione Sud da Napoli.

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.