Climatizzatori spenti, cibo scongelato, rubinetti a secco: questi sono solo alcuni dei disagi affrontati dai cittadini di oltre dieci comuni dell’area metropolitana di Napoli a causa di un blackout energetico che ha gettato migliaia di persone nel caos.

L’ondata di calore che si è abbattuta sulla Campania, come sul resto dell’Italia, ha provocato seri danni alla rete elettrica, liquefacendo cavi e bruciando centraline, e portando allo stop della fornitura di energia elettrica in migliaia di case, scuole, uffici e attività commerciali. Le aree colpite includono Giugliano in Campania, Mugnano, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Quarto, Ottaviano, Marigliano, Somma Vesuviana, San Vitaliano e Scisciano. Anche alcune zone di Nola e Cicciano hanno subito interruzioni.

La mancanza di energia elettrica ha avuto ripercussioni a catena, con luci e ventilatori spenti, frigoriferi inutilizzabili e telefoni in tilt. In molte abitazioni, i rubinetti sono rimasti a secco, aumentando il disagio degli abitanti. La situazione è stata particolarmente critica per i malati curati in casa e collegati ad apparecchi elettromedicali, che hanno corso seri rischi a causa dell’interruzione della corrente.

Le scene di panico, irritazione e imprecazioni si sono susseguite, mentre i residenti attendevano il ripristino del servizio. Nonostante gli sforzi di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce l’erogazione dell’energia nella regione, che ha mobilitato oltre 250 tecnici e 230 persone di imprese terze per fronteggiare i danni, i tempi di attesa sono stati lunghi e le soluzioni temporanee, come l’uso di generatori e gruppi elettrogeni, sono state necessarie per far fronte all’emergenza.

Il blackout ha colpito anche ospedali e strutture sanitarie, rendendo indispensabile un coordinamento tra Prefettura, sindaci e l’azienda elettrica per supportare i cittadini, in particolare quelli maggiormente a rischio. Una vera e propria unità di crisi è attivata per gestire la situazione.

Mentre le squadre di intervento lavoravano senza sosta, perfino nelle ore più calde, per ripristinare il servizio, gli abitanti hanno dovuto affrontare ore di attesa nel buio e nel caldo. “È stato un incubo”, ha dichiarato un residente di Giugliano. “Siamo rimasti senza luce e acqua per ore, non sapevamo come gestire la situazione”.

L’entità dei guasti, che si sono verificati in tutta la rete, non è stata tale da poter essere risolta nel giro di poche ore, e ci sono voluti giorni per ristabilire completamente l’erogazione dell’energia. La speranza è che la lezione appresa da questa emergenza porti a un rafforzamento dell’infrastruttura elettrica della regione, per prevenire future crisi simili.