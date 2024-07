Dopo una breve ed impercettibile tregua, Napoli si prepara a un nuovo periodo di caldo intenso. Oggi i residenti potranno godere di un temporaneo sollievo grazie a un’alta pressione normale, non africana, accompagnata da un moderato flusso di aria più fresca proveniente da nord-ovest. Tuttavia, il benessere meteorologico sarà di breve durata.

Weekend e Nuova Ondata di Calore

A partire dal weekend, è previsto il ritorno dell’anticiclone africano. L’ondata di calore intensiva riporterà le temperature su valori estivi elevati, con massime che supereranno i 35 gradi. La risalita dell’anticiclone africano comporterà un aumento significativo delle temperature, rendendo nuovamente caldo opprimente il clima cittadino.

Situazione a Napoli: Allerta Caldo e Disagi

Nel dettaglio, Napoli si preparerà a un’ondata di calore con bollino giallo per il prossimo sabato, 27 luglio. La temperatura percepita potrebbe raggiungere i 37 gradi, con notti tropicali e disagi associati al caldo intenso nei primi giorni della settimana successiva. Le elevate percentuali di umidità contribuiranno a rendere la sensazione di disagio ancora più marcata, aggravando le condizioni per i residenti.

Prepararsi al Caldo

I cittadini sono invitati a prendere precauzioni per affrontare l’ondata di calore, tra cui l’idratazione costante, l’evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde e il mantenimento di ambienti freschi e ventilati. Le autorità locali e i servizi di emergenza raccomandano di prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, come anziani e bambini, per prevenire eventuali colpi di calore e altri disagi legati al caldo.