Gli agenti del Commissariato di Ischia, con l’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Ischia, sono intervenuti ieri in piazza Antica Reggia in seguito a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa locale, riguardante una lite in strada. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato e bloccato tre persone, tra cui una coppia di coniugi.

L’Accaduto

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che la moglie era stata poco prima minacciata e aggredita dal marito con calci e pugni, il tutto alla presenza delle due figlie. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha successivamente minacciato e aggredito un amico della coppia, intervenuto per cercare di calmare la situazione. In un gesto di violenza ulteriore, il marito ha strappato un casco protettivo a una motociclista e lo ha utilizzato per colpire l’amico.

L’Arresto

L’aggressore, un 29enne napoletano con precedenti di polizia e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, è stato prontamente arrestato dagli agenti. Le accuse a suo carico sono gravi: lesioni personali, minaccia e furto.

La Reazione delle Autorità

Le autorità hanno condannato con fermezza l’episodio di violenza. L’intervento tempestivo della polizia e dei carabinieri ha permesso di riportare la calma e di assicurare l’aggressore alla giustizia. Il caso è ora sotto indagine per chiarire ulteriormente le dinamiche e motivazioni dietro la lite.

Impatto e Considerazioni

Questo episodio di violenza domestica, avvenuto in una piazza pubblica e sotto gli occhi di bambini, solleva preoccupazioni sul tema della sicurezza e del rispetto delle misure di sorveglianza speciale. È fondamentale che tali incidenti vengano affrontati con la massima serietà per garantire la protezione delle vittime e prevenire futuri episodi di violenza.