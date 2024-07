Nel pomeriggio di oggi, un incidente ha scosso il Palazzo Reale di Napoli, quando un operaio 60enne di una ditta di pulizie è caduto da una scala alta quasi quattro metri dal suolo. L’incidente ha avuto luogo durante le operazioni di manutenzione, probabilmente mentre l’uomo stava svolgendo il suo lavoro. I carabinieri della Compagnia centro del nucleo Radiomobile sono intervenuti immediatamente sulla scena per prestare soccorso. Secondo quanto riportato, l’operaio ha battuto la testa durante la caduta. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, l’uomo è rimasto cosciente.

Dopo il primo intervento sul luogo dell’incidente, l’uomo è trasportato d’urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Napoli per ricevere le cure necessarie. Lì, i medici hanno valutato le sue condizioni e sono intervenuti per trattare le eventuali ferite riportate, inclusa la verifica di eventuali traumi cranici derivanti dall’impatto.

L’evento ha suscitato preoccupazione tra colleghi, autorità e persone presenti nel Palazzo Reale di Napoli durante l’accaduto. Gli incidenti sul luogo di lavoro, specialmente quelli che coinvolgono cadute da altezze, sono sempre motivo di attenzione e richiedono un’indagine approfondita per determinare le cause e prevenire che si ripetano in futuro.